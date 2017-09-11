Социолог Антон Хлыбов: выборы на Кубани завершились ожидаемо

Краснодарский эксперт прокомментировал итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.

«В Законодательное собрание края ожидаемо прошли три партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. При этом КПРФ и ЛДПР получили поддержку граждан на сопоставимом уровне, что повторяет общую тенденцию по стране. Оппозиционные партии не смогли привлечь на свою сторону голоса неопределившихся избирателей. Поэтому те, не увидев интересных политических игроков, проигнорировали выборы. Это предопределило относительно низкую явку и высокий результат «Единой России». Также ожидаемо, что в ЗСК не прошла «Справедливая Россия»», — считает Антон Хлыбов.

По мнению социолога, проблемы этой партии те же, что были и на выборах в 2015 и 2016 годах — уровень поддержки у населения едва превышает 2-3%, нет базового электората и при этом партия не провела заметной избирательной кампании.

«Внутренние конфликты в партии, частая смена регионального руководства приводит «Справедливую Россию» к поражению. Тем не менее, партия будет иметь своего представителя в ЗСК, победившего по одномандатному округу, то есть позиция партии будет в краевом парламенте представлена. В целом же край получит многопартийный парламент, и это очень позитивный итог», — отметил социолог.

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