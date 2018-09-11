Социологи назвали самый «несчастный» месяц для жителей России

По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, россияне больше подвержены депрессии в феврале.

Об этом он заявил на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъем. Тут не до депрессии», — цитирует главу ВЦИОМ RT.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник