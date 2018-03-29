Соцсеть «ВКонтакте» ограничила доступ к профилям жертв пожара в ТЦ Кемерова

Российская социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение повысить приватность аккаунтов погибших во время пожара в Кемерове пользователей.
В администрации соцсети рассказали, что ограничили возможность оставлять на страницах погибших пользователей комментарии. Там отметили, что это — обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене.
«ВКонтакте» уточнили, что содержимое страниц, которое было размещено при жизни владельцев, полностью сохранено. При этом основная информация в профилях жертв кемеровского пожара стала доступна только для друзей, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.
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Пожар в ТЦ Кемерова
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