Соцсети: в Сочи на железную дорогу штормом выбросило корабль

Это произошло ночью 25 октября в Лазаревском районе города-курорта.

Фотографию с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, корабль вынесло штормом на берег в районе реки Макопсе. Движение поездов приостановлено. Также в этом районе идет сильный дождь.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опровергли информацию о том, что на железную дорогу выбросило корабль.

Информация о произошешем уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов, в Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта.

Движение поездов по железной дороге от Горячего Ключа до Сочи, прерванное после подтопления путей в Туапсинском районе, возобновят утром 25 октября.

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