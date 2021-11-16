SOKOLOV узнал кому россияне дарят ювелирные украшения

Аналитический Центр SOKOLOV провел опрос среди 5000 россиян и выяснил какие ювелирные украшения они предпочитают покупать себе, а какие в подарок близким или друзьям.

Исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев (73%) ювелирные изделия покупают и преподносят в подарок мужчины. Женщины выступают в роли дарителя только в 27% покупок. 83% покупателей дарят украшения женщинам, и только 17% респондентов приобретают их для мужчин.

Большинство респондентов-мужчин (71%) сообщили, что покупают ювелирные украшения в подарок на дни рождения и юбилеи. Следующие по важности праздники — годовщина свадьбы (32%), 8 марта (26%) и Новый год (24%).

35% россиян, покупающих ювелирные украшения, очень хорошо знакомы со вкусами и предпочтениями того человека, кому делают подарок. Еще 32% респондентов интересуются у своих близких, какой подарок они хотели бы получить. В остальных случаях мужчины обращаются за помощью к консультантам в проверенных магазинах или занимаются поиском подходящего ювелирного украшения в интернете.

В целом, 63% женщин получают украшения в подарок, при этом 14% опрошенных сообщили, что покупают украшения самостоятельно на подаренные им средства (возможно, добавляя к ним недостающую сумму). 37% респонденток выбирают и покупают украшения сами себе.

“В SOKOLOV мы регулярно анализируем поведение наших клиентов и проводим фокус-группы, чтобы на основе обратной связи улучшить покупательский опыт, сделав его наиболее комфортным для клиентов, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — Уже сейчас уровень лояльности и удовлетворенности клиентов достигает 89% по данным сентябрьских замеров NPS. Уровень лояльности растет и за счет расширения федеральной сети, у SOKOLOV 300 флагманских магазинов в более чем 100 городах России. В ассортименте бренда свыше 30 000 позиций, среди которых каждый найдет что-то для себя”.