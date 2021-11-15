SOKOLOV запустил бриллиантовый суббренд

Его лицом стала Рената Литвинова

Ювелирный бренд SOKOLOV выделил категорию украшений с натуральными бриллиантами в отдельное направление под брендом SOKOLOV Diamonds и планирует занять треть российского рынка украшений с использованием драгоценных камней.

В ассортименте SOKOLOV Diamonds представлены 8 тысяч изделий в среднем, высоком и впервые в премиальном ценовом сегменте от 300 тысяч рублей. В базовых линейках представлено многообразие актуальных стилей: классика, яркие тренды, популярное направление с цветными вставками. SOKOLOV Diamonds объединил уникальные коллекции бренда: модели с витражной эмалью, украшения с ювелирной керамикой, а также ассортимент для детей.

Преимуществом бренда является ответственный подход к выбору камней. SOKOLOV Diamonds работает только с теми поставщиками, которые используют алмазы, добытые исключительно на тех месторождениях, где производство регулируется строгими социальными и экологическими стандартами. Компания отслеживает весь путь камней и гарантирует полную прозрачность их происхождения. Только 1% мировых бриллиантов обладает необходимыми качественными характеристиками, чтобы стать частью украшения SOKOLOV Diamonds. Профессиональные геммологи ежедневно оценивают сотни камней на соответствие высоким внутренним стандартам бренда. Это бриллианты с безупречными ювелирными характеристиками по системе «4C». Все премиальные украшения SOKOLOV Diamond с весом от 0.5 карат обладают сертификатом GIA, подтверждающим происхождение и качественные характеристики камней.

Как бренд, обладающий крупнейшим в Европе собственным производственным комплексом и розничной сетью из 300 фирменных магазинов, SOKOLOV Diamonds предоставляет своим клиентам возможность приобретать ювелирные изделия высочайшего качества по справедливой цене напрямую от производителя. Кроме того, каждое изделие получает бесплатное и бессрочное сервисное обслуживание в мастерских Atelier by SOKOLOV, где профессиональные ювелиры окажут услуги по чистке, полировке, изменению размера колец, ремонту замков, закрепке камня, восстановлению покрытия, исправлению геометрии, нанесению гравировки и так далее.

Лицом бренда стала известная актриса, сценарист и режиссёр Рената Литвинова. Её узнаваемый образ олицетворяет главную идею бренда SOKOLOV Diamonds: сочетание традиций и уникального стиля, строгость к качеству и вневременную красоту. Рекламная кампания и видеоролики с участием Ренаты Литвиновой стартовали в digital-каналах и в социальных сетях, а рекламные макеты размещены во всех магазинах бренда.

«Сегодня на изделия с бриллиантами приходится около 30% в структуре выручки компании, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. – Мы занимаем 15% соответствующего рынка и в ближайшие два года планируем удвоить свою долю. На примере другого своего суббренда – SKLV, ориентированного на молодежную аудиторию, мы видим, насколько важна для эффективного роста адресная коммуникация с целевым клиентским сегментом. В этом суть дифференциация масс-маркет бренда SOKOLOV от премиального SOKOLOV Diamonds».