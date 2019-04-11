Солист группы «Альянс» пожаловался на комфорт автобуса «Кубань»

Видеоклип «На заре» 1987 года с участием Игоря Журавлева собрал за пять дней почти 1 млн просмотров в интернете.

Певец рассказал о съемках видеоролика для легендарной песни, ставшей визитной карточкой «Альянса», в интервью изданию «Лента.ру». В одном из эпизодов разговора Журавлев он упомянул автобус «Кубань», на котором передвигались участники коллектива.

В апреле клавишник группы Олег Парастаев в своем аккаунте в YouTube выложил видеоклип на песню «На заре». Он был смонтирован в 1987 году и забракован участниками группы. Всего за сутки ролик набрал 500 тыс. просмотров. Администраторы YouTube даже заблокировали клип, не поверив в мощный ностальгический порыв современных поклонников «Альянса».

По словам Игоря Журавлева, во времена максимальной популярности группа делала по два концерта в день — до 65 за месяц. Помогал музыкантам автобус, сделанный в Краснодаре.

«Автобус был «Кубань», без рессор, с большими окнами, и он не обогревался. Его называли «фурцваген» в честь министра культуры Екатерины Фурцевой, которая отдала распоряжение закупить именно такие автобусы для артистов, чтобы те от народа не отрывались. Выпускали автобус на Кубани, и он был рассчитан на теплые края, а в декабре в Костроме представляешь, что с погодой и какие там дороги. В поселке в клуб заходишь — огромная печь, дальше зал человек на 100-200. Дети сидят, бабушки в валенках… И тут мы с новой романтикой», — рассказал солист «Альянса».

Краснодарский механический завод нестандартного оборудования, позднее переименованный в ОАО «АвтоКубань» выпускал автобусы марки «Кубань» с 1962 по 2001 год.

В конце 1998 года с конвейера завода сошла последняя машина, производство было полностью остановлено. Предприятие было ликвидировано 19 декабря 2001 года.

Советская рок-группа «Альянс» из Москвы была популярна в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Песню «На заре», которую написал клавишник Олег Парастаев, включали в свой репертуар различные группы и певцы. Наиболее известна кавер-версия 2007 года, которую исполнили Евгений Гришковец, группа «Бигуди» и Ренарс Кауперс. В конце 2018 года в программе «Вечерний Ургант» свой вариант «На заре» представила певица Монеточка.