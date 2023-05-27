Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал к ядерной торпедной атаке «Посейдон» на Британию.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Россия должна показать всему миру, что она готова применить ядерное оружие: «Американцы настроены скептически, американцы не только сомневаются, но и уверены, что мы его не применяем.

По Соловьеву, ответа на применение ядерного оружия в Европе не будет: Поэтому охота с ядерное оружие и гордые своими сомнениями надо спокойно наблюдать как оно стирается с их лиц”.