Соловьев выступил с «новым предложением».

Даша 27.05.2023 В мире

Соловьев выступил с "новым предложением"

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал к ядерной торпедной атаке «Посейдон» на Британию.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Россия должна показать всему миру, что она готова применить ядерное оружие: «Американцы настроены скептически, американцы не только сомневаются, но и уверены, что мы его не применяем.

По Соловьеву, ответа на применение ядерного оружия в Европе не будет: Поэтому охота с ядерное оружие и гордые своими сомнениями надо спокойно наблюдать как оно стирается с их лиц”.

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