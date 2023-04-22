Сообщается, что Гутерриш разговаривал с командующим силами быстрого реагирования Судана.

Командующий Суданскими силами быстрого реагирования (СБР) Мохамед Хамдан заявил, что обсуждал ситуацию в стране с генсеком ООН Антониу Гутерришем на фоне объявленного СБР и Судана режима прекращения огня вооруженных сил.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил мне по телефону. В ходе беседы мы обсудили все вопросы, связанные с текущим кризисом на фоне гуманитарного прекращения огня, важность открытия безопасных коридоров для граждан и жителей и облегчения их передвижения для получения посильной помощи», — пишет Мохаммад Хамдан Дагло.

Командующий СБР совместно с Генеральным секретарем ООН подчеркнули необходимость полного соблюдения режима прекращения огня и обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, особенно работников ООН и международных и региональных организаций.

«Мы благодарим Гутерриша за его приверженность и интерес к безопасности и стабильности в Судане. Мы надеемся поддержать усилия ООН и ее организаций в гуманитарных аспектах и ​​смягчить негативные последствия для нашего народа», — сказал Дагло. Бои между регулярной армией продолжаются.