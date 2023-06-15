Сообщается, что с территории Армении обстрелян Бакинский пограничный пост

В результате обстрела с территории Армении ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, несущий службу на КПП “Лачин” вблизи госграницы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

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«Раненому оказана первая помощь, его жизни ничего не угрожает. Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении”, – говорится в заявлении.