Сообщалось о положении ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в районах Клещеевки и Андреевки в направлении Бахмута, за последнюю неделю им удалось освободить на этом направлении 2 квадратных километра. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Заместитель министра обороны заявила, что украинские войска оттесняют противника от позиций в районах Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, и “это На местах есть определенный сдвиг.

По его словам, в ходе наступательной кампании под Бахмутом – 49 кв. км. этот район уже освобожден.