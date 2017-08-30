Сообщение о бомбе в администрации Карасунского округа Краснодара оказалось ложным

На месте работали сотрудники полиции и кинолог с собакой.

«Следственно-оперативная группа, в состав которой входил и кинолог с собакой, обследовала территорию. Никаких опасных предметов обнаружено не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции отметили, что эвакуация людей не проводилась, так как по окончании рабочего дня в здании никого не было.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара вечером 30 августа сообщили о минировании здания администрации Карасунского округа.

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