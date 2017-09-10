Сообщение о нарушении на избирательном участке в Краснодаре не подтвердилось

С поступившей в Общественную палату Краснодарского края информацией о предполагаемом нарушении разбиралась секретарь Общественной палаты Любовь Попова.

«Информация поступила к нам от Общественной палаты России. Краснодарский наблюдатель от одной из партий опубликовал в соцсетях фотографию, на которой, как ему показалось, запечатлена стопка бюллетеней в углу избирательной урны. Фотография была очень нечеткой, но мы сразу выехали на место, чтобы проверить информацию», — поясняет Попова.

На избирательном участке 21-50 по адресу улица Мачуги, 80, представители Общественной палаты края никаких стопок бюллетеней, которые могли бы указывать на вброс, в прозрачной избирательной урне не обнаружили. Все бюллетени в урне лежали отдельно, как бывает, когда их бросают по одному.

«В разговоре с нами наблюдатель не настаивал на том, что он выявил нарушение, а обращал внимание, что ему просто показалось и он сфотографировал. Также этот наблюдатель отказался подать заявление о нарушении, как того требует регламент. На избирательном участке после этого был составлен акт, в котором при участии представителей избиркома и общественных наблюдателей была изложена ситуация. Информация о нарушении не подтвердилась», — сообщила Любовь Попова.

Также, по ее словам, урна, о которой шла речь в сообщении, попадает в поле действия видеокамеры, которая работает на этом участке.

«После окончания выборов запись камеры будет еще раз отсмотрена, для того чтобы исключить любую двусмысленную ситуацию», — сообщила секретарь Общественной палаты Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник