Сопредседатель «Гражданского контроля»: выборы на Кубани будут конкурентными

Член ассоциации по защите прав избирателей Александр Брод рассказал, как оценивает предстоящую избирательную кампанию в Краснодарском крае.

«Она в любом случае не будет вялой, а в ряде регионов — очень конкурентной. В том числе и в Краснодарском крае. У граждан растет запрос на повышение качества жизни. Все хотят жить в благоустроенных домах, ездить по хорошим дорогам, давать детям достойное образование. Адресовать эти вопросы необходимо в первую очередь местной власти», — считает сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

По его мнению, на выборах не обойдется без «популистов, денежных мешков, которые захотят попиариться». Однако сейчас кандидатам становится сложнее обманывать людей обещаниями, добавил Брод.

«Кандидаты будут разные, в том числе напористые, шумные. Главное, чтобы не устраивали бурю в стакане воды. Избиратели ждут от них не самопиара, а программ развития: своего района, города, региона в целом», — сказал Брод.

Он отметил, что Краснодарский край — большой регион с традиционно развитой политической и общественной жизнью.

«В большом регионе выборы всегда бурные. Поэтому требуются серьезная подготовка избирательной системы, выверенные списки избирателей, хорошее информирование, грамотная агитация, недопущение фальсификаций», — пояснил сопредседатель «Гражданского контроля».

Он подчеркнул, что на выборах планирует взаимодействовать с региональным омбудсменом Сергеем Мышаком, краевой Общественной палатой и местными правозащитниками, отметив, что основная задача ассоциации — проверять готовность избирательных участков и работать с обращениями избирателей и кандидатов.

Брод также затронул тему митингов против коррупции, которые 26 марта и 12 июня провели сторонники Алексея Навального в некоторых городах России, в том числе в Краснодаре. По его мнению, такими методами проблему не решишь — в стране нужно создавать условия, при которых быть коррупционером станет невыгодным: развитая экономика, защищенный малый и средний бизнес, открытая власть, независимая судебная система, сильное гражданское общество. Он также отметил работу созданной в Краснодарском крае комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Мне думается, этой комиссии нужно серьезнее опираться на гражданских активистов, СМИ, а ее заседания должны транслироваться по телевидению, в Интернете. А насчет митингов: кто-то выходит искренне, кто-то из любопытства, кто-то отрабатывает гонорар. Есть и такие. Митинг — это не самоцель, а одна из многих форм общественной активности, дабы привлечь внимание к проблеме», — цитирует Александра Брода портал «Обзор».

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