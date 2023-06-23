Сегодня, 23 июня 2023 года, сорок второе пленарное заседание Сената Олий Мажлиса продолжает свою работу.

В нем принимают участие Сенат, члены правительства, представители министерств и ведомств, члены Молодежного парламента при Сенате и работники СМИ.

Пленарное заседание, которое проводится в форме видеоконференцию ведет Танзила Нарбаева, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Следить за вопросами, обсуждаемыми на пленарном заседании, можно в режиме онлайн на странице Сената в YouTube.

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