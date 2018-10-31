Состав ХК «Сочи» пополнил форвард «Металлурга» Владислав Калетник

Хоккейные клубы договорились о переходе в состав «леопардов» 23-летнего нападающего.

«Металлург» получит за игрока денежную компенсацию.

Владислав Калетник начинал свою карьеру в Ангарске, выступая за команды «Ангарский Ермак» и «Ермак». В 2014 году Владислав перешел в систему магнитогорского «Металлурга». За один сезон сыграл в КХЛ 38 матчей, провел две встречи в ВХЛ за «Южный Урал» и три матча в МХЛ за «Стальных Лисов».

Четыре чемпионата провел в основной команде «Металлурга». В сезоне 2015/16 завоевал Кубок Гагарина. За время выступлений в КХЛ всего сыграл 265 матчей, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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