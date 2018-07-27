Состав ХК «Сочи» пополнил нападающий Денис Мосалев

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Мосалев — воспитанник магнитогорского «Металлурга». В этом же клубе форвард начинал свою карьеру. В 2007 году Мосалев в составе «Металлурга» стал чемпионом России.

С 2007 по 2010 годы хоккеист играл в ХК МВД. В 2012 и 2013 годах завоевал Кубок Гагарина. В 2015 году подписал контракт с «Локомотивом».

В КХЛ Мосалев провел 429 матчей в регулярных чемпионатах и 91 игру в розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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