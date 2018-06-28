Состав ХК «Сочи» пополнил защитник Дмитрий Колегов

«Леопарды» заключили с 19-летним хоккеистом двустороннее соглашение на год.

Игрок оборонительной линии Дмитрий Колегов — воспитанник пермской хоккейной школы, однако с 14-ти лет выступал за различные школы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В сезоне 2015/16 защитник дебютировал в МХЛ-Б, будучи игроком команды «Драгуны» (Можайск). В следующем чемпионате Колегов играл уже в МХЛ за казанский «Ирбис», но по ходу сезона перебрался в подмосковную команду «Атланты».

Там же защитник отыграл и сезон 2017/18. В 53-х матчах «регулярки» он забросил восемь шайб и сделал восемь результативных передач, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник