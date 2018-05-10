Состав ХК «Сочи» пополнил защитник Олег Погоришный

Его прежний клуб — ханты-мансийская «Югра» — получит денежную компенсацию.

До перехода в состав «леопардов» Погоришный проводил свою карьеру в системе «Югры». С 2011 года выступал за команду «Мамонты Югры» в Молодежной хоккейной лиге.

В составе «Югры» отыграл 137 матчей, забросил четыре шайбы и сделал 11 голевых передач.

В «регулярке» КХЛ 2017/18 Погоришный провел 42 матча, три раза выходил на лед за тюменский «Рубин», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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