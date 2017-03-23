style=»width: 100%;»> Состояние кубанских ярмарок улучшат к летнему сезону

В Краснодаре на совещании под председательством Юрия Полякова, руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, обсудили вопросы благоустройства и функционирования кубанских ярмарок. Всего их на территории края — 616 штук. Большая часть являются муниципальными, но есть и частные. Кроме того, в регионе работают 70 ярмарок выходного дня и более четырех тысяч объектов придорожного сервиса.

Но важно не их количество, а качество, отметил Юрий Поляков. Нужно постоянно следить за торговлей на точках. Самая большая проблема ярмарок — несертифицированная домашняя продукция и несанкционированная продажа.

На совещании озвучили, что в рамках подготовки к курортному сезону в порядок приведут объекты торговли, то есть ярмарки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Источник