Состоится общероссийский экзамен по «Трудовому праву»

В рамках судебной акции «Изучим наши трудовые права», проводимой Министерством юстиции, будет организован национальный экзамен по «Трудовому праву».

Для участия в экзамене необходимо зарегистрироваться на сайте 8-dekabr.adliya.uz (21-24 июля 2023 г.) Принять участие можно.

Конкурс проводится в форме теста и пройдет 25 июля с 09:00 до 15:00 онлайн – на сайте 8-dekabr.adliya.uz.

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Тест состоит из 20 тестовых вопросов и 1 креатива вопрос.

Будут отобраны 10 участников, правильно ответивших на вопросы теста в кратчайшие сроки, и будут оценены их ответы на творческий вопрос.

По результатам оценки, 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, будут объявлены победителями.

Победители будут награждены дипломами и сувенирами.