Состоялась торжественная церемония встречи Президента Узбекистана

В комплексе «Амири Девон» в Дохе прошла торжественная церемония, посвященная официальному приему Президента Республики Узбекистан, находящегося в Катаре с государственным визитом.

Лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева тепло приветствовал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Сони.

В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Главы государств прошли перед почетным караулом и приветствовали членов официальных делегаций.

После церемонии высокий уровень начались переговоры на уровне.

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