Состоялась торжественная церемония встречи Президента Узбекистана

В комплексе «Амири Девон» в Дохе прошла торжественная церемония, посвященная официальному приему Президента Республики Узбекистан, находящегося в Катаре с государственным визитом.
Лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева тепло приветствовал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Сони.
В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны двух стран.
Главы государств прошли перед почетным караулом и приветствовали членов официальных делегаций.
После церемонии высокий уровень начались переговоры на уровне.
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