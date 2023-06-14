Состоялась встреча генеральных прокуроров Узбекистана и Республики Корея

По приглашению Генерального прокурора Республики Корея делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан посетила Корею. Были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития взаимоотношений между органами охраны.

Стороны обсудили опыт внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов охраны окружающей среды и прокуратуры и проводимые реформы, обменялись информацией о.

В частности, делегация Узбекистана непосредственно ознакомилась с опытом корейской прокуратуры по охране окружающей среды и другим направлениям деятельности надзорного органа.

Кроме того, корейская сторона провела для участников встречи презентацию по использованию ИКТ в деятельности органов прокуратуры.

Руководитель делегации органов прокуратуры Узбекистан содействовал межведомственному сотрудничеству в вышеуказанных направлениях, предлагал расширяться.

В свою очередь, Генеральный прокурор Кореи поддержал инициативу Узбекистана и выразил готовность к дальнейшему развитию взаимного сотрудничества по вышеуказанным направлениям .

По итогам мероприятия стороны договорились об установлении программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Республики Корея на 2024-2025 годы.

Визит в Верховную прокуратуру Кореи носит деловой характер и прошел в дружеской атмосфере.