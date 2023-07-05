Состоялась встреча с главой миссии ОБСЕ/БДИПЧ

4 июля 2023 года Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафоев, руководитель миссии по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) Урсула Гачек встретилась с

Отмечалось, что предстоящие выборы будут иметь большое значение для того, чтобы оставить неизгладимое впечатление о широкомасштабных реформах, проводимых в нашей стране.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по интересующим вопросы сторон.

Стороны отметили, что готовы к дальнейшему углублению сотрудничества и взаимоотношений по различным аспектам демократизации избирательного права.