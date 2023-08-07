Состоялись узбекско-индийские политконсультации в МИД

Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индия состоялся 7 августа 2023 года в г.Ташкенте.
Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев и заместитель министра иностранных дел Индии Санджай Верма.
В ходе беседы состоялся обмен конструктивными мнениями по широкому кругу вопросов. масштабные вопросы узбекско-индийской повестки дня, реализация договоренностей на высшем уровне, перспективы расширения договорно-правовой базы сотрудничества.
Особое внимание экономической дипломатии было уделено предложениям по развития, увеличения взаимной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе промышленного сотрудничества.
Парламентам двух стран был рассмотрен график будущих диалогов между правительствами и регионами. Они обсудили отношения с Индией.