Состоялись узбекско-индийские политконсультации в МИД

Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индия состоялся 7 августа 2023 года в г.Ташкенте.

Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев и заместитель министра иностранных дел Индии Санджай Верма.

В ходе беседы состоялся обмен конструктивными мнениями по широкому кругу вопросов. масштабные вопросы узбекско-индийской повестки дня, реализация договоренностей на высшем уровне, перспективы расширения договорно-правовой базы сотрудничества.

Особое внимание экономической дипломатии было уделено предложениям по развития, увеличения взаимной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе промышленного сотрудничества.

Парламентам двух стран был рассмотрен график будущих диалогов между правительствами и регионами. Они обсудили отношения с Индией.