Состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Гутерришем.

Даша 27.03.2023 В мире

Министр иностранных дел Турции поговорил по телефону с Гутерриш

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Сообщается, что в ходе диалога обсуждались вопросы зернового соглашения и предотвращения отходов.Министр иностранных дел Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Гутерришем об инициативе «Ноль отходов» и Стамбульском зерновом соглашении.
Согласно сообщению По информации министерства, между Чавушоглу и Гутерришем состоялся телефонный разговор.
Сообщается, что на встрече обсуждались инициатива Zero Waste, инициированная Турцией в ООН, и Стамбульское зерновое соглашение.

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