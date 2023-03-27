Состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Гутерришем.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Сообщается, что в ходе диалога обсуждались вопросы зернового соглашения и предотвращения отходов.Министр иностранных дел Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Гутерришем об инициативе «Ноль отходов» и Стамбульском зерновом соглашении.

Согласно сообщению По информации министерства, между Чавушоглу и Гутерришем состоялся телефонный разговор.

Сообщается, что на встрече обсуждались инициатива Zero Waste, инициированная Турцией в ООН, и Стамбульское зерновое соглашение.