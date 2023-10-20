Сотрудничество с Кореей по вопросам изменения климата

Указ Президента «О Об утверждении Международного соглашения» (PQ-339, 19.10.2023).

Согласно решению правительствами Узбекистана и Кореи было одобрено Соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между (https://t.me/lawyakhakhborot/14722)

Данное соглашение подписано 1 июня 2023 года в городе Ташкенте.

Ответственным является Министерство экономики и финансов. по реализации настоящего международного договора.

Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств обеспечивают контроль за выполнением его положений после вступления в силу настоящего международного договора.