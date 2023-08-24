Сотрудничество с ОАЭ будет расширено для повышения качества и эффективности государственного управления Узбекистана

Сотрудничество с ОАЭ будет расширяться в вопросе повышения качества и эффективности государственного управления в Узбекистане. Об этом сообщило Агентство развития государственной службы при президенте.

Известно, что Агентство стратегических реформ и развития государственной службы при президенте в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов , получившая «Премию Правительства за качество – Государственные органы Республики Узбекистан», реализует программу «Премия за эффективность».

Программа представляет собой проект, направленный на оценку эффективности государственного управления и государственной службы в страна. В этом году государственные организации и госслужащие, показавшие лучшие результаты, будут награждены в нескольких номинациях.

Итоги работы, проведенной в рамках программы «Премия правительства в области качества», обсуждены на организованном совещании 23 августа.

В данной программе участвуют 17 министерств, оценка кандидатов по 10 номинациям завершилась на этапе собеседования, организованном в Академии государственного управления при Президенте.

На В мероприятии также принял участие первый заместитель директора Агентства развития государственной службы Отабек Хасанов и отметил, что целью является дальнейшее расширение сотрудничества с ОАЭ в системе государственного управления.Согласованы о внедрении передовых подходов.