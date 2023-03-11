Сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере высшего образования и послевузовского образования

Сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере высшего и послевузовского образования. Об этом говорится в Указе Президента «Об утверждении Международного соглашения».Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

☑️ Данное соглашение подписано 22 декабря 2022 года в городе Ташкенте.

🏢 Министерство высшего образования, науки и инноваций этого международного органа определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения.

⚠️ Кабинет Министров и главы соответствующие министерства и ведомства обеспечат выполнение обязательств Узбекистана после вступления в силу настоящего международного соглашения.