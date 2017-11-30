Сотрудницу Новороссийского таможенного поста заподозрили в халатности на 6,5 млн рублей

В Краснодаре в ноябре возбудили уголовное дело в отношении старшего госинспектора отдела автотранспортного таможенного поста Новороссийской таможни.

По версии следствия, 16 августа сотрудница таможни, находясь на рабочем месте, приняла от перевозчика на проверку и оформление пассажирскую таможенную декларацию. При этом она не заметила несоответствия по весу и количеству товара. Кроме того, на фотоматериалах, приложенных к акту таможенного досмотра, отсутствовали дата и время. Информация о таможенной стоимости товара значительно превышала установленную законом сумму для освобождения от уплаты платежей.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудница оформила и выпустила партию товара на территорию Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных платежей. Ущерб составил более 6,5 млн рублей.

В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

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