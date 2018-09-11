Сотрудницы «Кубань 24» получили награду международного телекинофорума «Вместе»

Журналистка Алла Григоренко и режиссер Оксана Бойванова представили на конкурс фильм «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь».

Картина взяла главные награды фестиваля — диплом и бронзовую статуэтку за лучший документальный фильм.

В этой номинации соперниками сотрудниц «Кубань 24» были киностудии и телекомпании из Ирана, Минска, Кирова и Нидерландов. Они соревновались даже с «Первым каналом».

В этом году международный телекинофорум проходит в Ялте.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник