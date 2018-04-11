Сотрудницы НТК стали победителями ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани»

Награждение победительниц состоялось 11 апреля.

В номинации «Лидеры мнений» победительницей стала ведущая телеканала «Кубань 24» Юлия Смелых, в номинации СМИ — руководитель «Первого радио Кубани» Ольга Киппель.

В этом году премия проводится в шестой раз. Она призвана определить самых успешных, состоявшихся женщин, оказавших влияние на политическую и общественную жизнь, развитие бизнеса, культуры, искусства, медицины и спорта в Краснодарском крае.

Победителей определяли в восьми номинациях: «Бизнес», «Культура», «Лидеры мнений», «Медицина», «Наука», «Социальные проекты», СМИ, «Спорт».

Голосование стартовало 29 марта и проходило до 8 апреля. Список номинантов отбирался экспертным жюри, в состав которого вошли победительницы прошлых лет и независимые эксперты из бизнес-сообщества Кубани.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник