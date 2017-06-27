Сотрудник «Кубань 24» Степанищев стал финалистом конкурса журналистских работ

Агентство стратегических инициатив составило список финалистов ежегодного Всероссийского конкурса журналистских работ «Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы».

В него вошли 24 конкурсанта. Среди них сотрудник «Кубань 24» Дмитрий Степанищев. Он представил на конкурс цикл программ «Своя ферма».

В Агентстве стратегических инициатив отметили, что получили рекордное количество заявок от представителей федеральных и региональных СМИ за всю историю конкурса — 3 тыс. 324 заявки из всех 85 субъектов РФ. Заявки принимали в пяти номинациях: материал о предпринимательстве в эфире телекомпании, в радиоэфире, материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере, а также иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата, материал на тему кадрового обеспечения инвестиционных проектов в регионах.

Также были объявлены две специальные номинации: от федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» и союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Вознаграждение в каждой номинации за первое место составляет 120 тыс. рублей, за второе место — 60 тыс. рублей, за третье — 36 тыс. рублей.

Распределение мест среди финалистов конкурса станет известно на церемонии награждения победителей, которая состоится в Москве 29 июня, сообщает пресс-служба АСИ.

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