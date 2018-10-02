Сотрудника Южного таможенного управления поймали на взятке через посредника

Мужчин задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в июне начальник отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления ФТС России при проведении проверки коммерческой организации предложил посреднику, который представлял фирму, передать ему 1 млн рублей за оказание содействия в минимизации корректировок таможенной стоимости товаров.

Посредник встретился с учредителем фирмы и сообщил ему ложные сведения о необходимости передачи должностным лицам Южного таможенного управления взятки в 2 млн рублей.

В момент передачи денег посредника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина 24 сентября в Ростове-на-Дону действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и передал сотруднику таможни 1 млн рублей. После этого его также задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба Южного СУТ на транспорте.

Возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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