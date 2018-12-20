Сотрудники Фонда капремонта напомнили кубанцам о необходимости погасить долги

Жители края получили более 122 тыс. досудебных уведомлений.

Просрочка в три месяца уже может стать причиной обращения в суд. Сотрудники краснодарского краевого Фонда капитального ремонта напомнили всем собственникам квартир о том, что платить взносы необходимо, иначе взыскивать деньги будут уже судебные приставы. На сегодняшний день самая большая задолженность именно в кубанской столице, потому что в Краснодаре больше всего многоквартирных домов.

«Вы обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Обращаю внимание, что согласно статье 155 Жилищного кодекса, если вы не оплачиваете взносы на капремонт вовремя или платите не в полном объеме, законом предусмотрено начисление вам пени», — рассказала начальник юридического отдела краснодарского краевого Фонда капитального ремонта МКД Мария Касьяненко.

Долги исчисляются уже сотнями тысяч рублей. Многие не платят с 2014 года, с момента изменений в федеральном жилищном кодексе. В Фонде капитального ремонта отмечают, что в последний месяц собираемость взносов повысилась за счет тех, кто на новогодние праздники взял билеты за границу, потому что из-за долгов улететь им будет нельзя.

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