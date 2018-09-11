Сотрудники ФСБ сыграли в футбол с подопечными из детдома в Тимашевском районе

Краевое УФСБ несколько лет назад взяло шефство над учреждением из станицы Медведовской.

Курсанты и педагоги института береговой охраны ФСБ России показали детям водолазное оборудование и судоходный инвентарь.

«Очень интересно, они часто приезжают, и каждый раз новые программы. Вот сегодня водолазов посмотрим. До этого мы стреляли из автоматов, не настоящих, конечно. Всегда разные соревнования. Это очень интересно», — рассказал воспитанник детского дома станицы Медведовской Вадим Ивочкин.

Сотрудники службы безопасности побывали в детском доме уже много раз, никогда не приезжали с пустыми руками. Сейчас подарками стали спортивная форма, бейсболки и мячи. А чтобы проверить подготовку мальчиков, гости сыграли с ними в футбол, а женская половина управления сразилась с девочками на волейбольной площадке. В обоих поединках победили дети.

«Мы стараемся в силу своих скромных возможностей дать им какие-то знания о различных аспектах жизни, о специальностях, о необходимости защищать свою родину, о позиции гражданина», — сказал начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов.

Детский дом в станице Медведовской в этом году отпраздновал юбилей. Учреждение уже 80 лет воспитывает сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории в 5 га есть парковые зоны, свой фруктовый сад, центр дополнительного творчества и даже бальнеологическое отделение. На занятиях школьники рисуют, мастерят поделки и вышивают. Дополнительному образованию подрастающего поколения здесь уделяют особое внимание.

«Им дают образование, которое формирует инженерную мысль, и математическое образование. Учат играть в шахматы, заниматься спортом. Я уверен, что сегодняшнее посещение будет обоюдно выгодным как для шефов, так и для воспитанников», — отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Закончился день концертом, на котором выступили как воспитанники детского дома, так и курсанты института береговой охраны ФСБ России.

Будущие офицеры-пограничники часто ездят с концертами по детским домам, школам и кадетским училищам.

«Они с удовольствием общаются с детьми — взрослыми и совсем маленькими. Они смотрят на этих детей, как на свою смену — тех, кто придет им на помощь, когда они будут уже офицерами и командирами кораблей», — считает начальник института береговой охраны ФСБ России Владимир Белков.

Практически все старшеклассники детского дома станицы Медведовской планируют продолжить свое обучение в вузах Кубани и Москвы, а после приезда сотрудников института береговой охраны некоторые из ребят захотели стать морскими пограничниками.

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