Сотрудники ГИБДД провели акцию для водителей, направляющихся на побережье

26 июля в 20:51

Именно выезд на встречную полосу — одно из самых частых нарушений правил дорожного движения, говорят автоинспекторы. И 80% таких столкновений заканчиваются трагедией.

Сотрудники ГИБДД 26 июля вышли на федеральную трассу под Краснодаром, чтобы напомнить автовладельцам о том, как правильно вести себя на дороге. Нарушителей поймали не много, но каждому объяснили: любое несоблюдение правил ПДД может привести к тяжелым последствиям. С начала года в регионе произошло около 3 тыс. аварий — цифра превышает прошлогоднюю статистику.

«Самые частые нарушения — это превышение скоростного режима. Это является основной причиной ДТП, ведущих к тяжким последствиям», — отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Евгения Плотникова.

Также полицейские напомнили водителям, что в машине необходимо пристегиваться, а детей перевозить исключительно в автокресле. Если за пренебрежение ремнем безопасности выпишут штраф в 1 тыс. рублей, то за отсутствие специального детского удерживающего устройства придется отдать 3 тыс.

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