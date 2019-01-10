Директор особо охраняемой природной зоны Сергей Шевелев рассказал журналистам, что в прошлом году по туристическим маршрутам прошли больше 210 тыс. человек.

Чтобы отдыхающие не потерялись в лесах, тропы оборудовали указателями, а чтобы было, где посидеть и насладиться природой, построили беседки. Кроме того, на некоторых маршрутах впервые появились точки доступа к интернету. Но самый главный итог — в 2018 году была выполнена одна из важнейших задач —усиление охраны редких представителей флоры и фауны.

«Первый показатель охранной деятельности — увеличение численности животных, второй — это их поведение. Если животное видит человека за 200 м и убегает, министерство фиксирует, что воздействие людей негативно. Была задача, поставленная нашим министром, — чтобы на маршрутах можно было видеть зверей. Сейчас есть три-четыре маршрута, где туристы могут даже погладить животных», — рассказал директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев.

Он отметил и то, что в последние годы свелись к минимуму случаи браконьерства на территории Кавказского заповедника, и как следствие, увеличилось поголовье зубров. По данным ученых, сейчас в горах обитает около 1,5 тыс. особей.

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