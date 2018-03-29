Сотрудники краевой прокуратуры обсудили пробелы в судопроизводстве

Сейчас на Кубани расследуются 56 тыс. уголовных дел с нарушениями. Такие цифры 29 марта озвучил прокурор края Сергей Табельский на коллегии ведомства.

Причина — недостаточное изучение нюансов. Из-за этого возникают бумажные проволочки, затягиваются сроки доследственных проверок, невинные люди необоснованно находятся под стражей. Уголовные дела на Кубани должны расследоваться быстрее. Это потребовал от коллег прокурор края и привел некоторые факты.

«147 уголовных дел возбуждено в прошлом году по сообщениям, зарегистрированным в 2015-2016 годах. Сроки доследственных проверок в некоторых случаях достигали двух лет. Сразу возникают вопросы к качеству прокурорского надзора и своевременности принятия мер реагирования. Это было в Горячем Ключе, Новороссийске, Адлерском, Лазаревском районах Сочи, Ейском, Кореновском, Новокубанском и других районах», — сказал Сергей Табельский.

Прокурор обязал коллег свести время расследования уголовных дел к минимуму, а также поручил проводить ежедневные проверки спецучреждений и изоляторов временного содержания. Кроме официальной части, на встрече подведены итоги конкурсов. Названы лучшими по результатам работы за 2017 год 11 сотрудников и три коллектива. Грамоту генерального прокурора России получила специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Зиброва. Она оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса материалов о работе прокуратуры.

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