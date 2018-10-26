Сотрудники «Краснодар Водоканала» приняли участие в донорской акции

Мобильный донорский пункт, где специалисты водоканала смогли сдать кровь, уже не в первый раз развернули на территории предприятия.

«Донорство — это, в первую очередь, чья-то спасенная жизнь. На предприятии эту добрую традицию мы поддерживаем уже шесть лет. Для некоторых сотрудников сегодня был первый опыт, но большинство наших коллег регулярно сдают кровь для тех, кому она необходима. Общие ценности и возможность помочь другим людям нас объединяют, ведь чувство милосердия и гражданской ответственности должны непременно присутствовать внутри каждого человека», — сказала ди⁠ректор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

В этом году сотрудники водоканала за один день сдали 18 л крови, предназначенной для лечебных учреждений Краснодарского края, сообщает пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал».

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