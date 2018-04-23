Сотрудники Краснодарского НПЗ поучаствовали в забеге на 5 км

Забег «5 тысяч м с "Высшей Лигой"» состоялся 22 апреля.

Яркие синие бейсболки выделяли атлетов в толпе. Участие в весенних стартах они принимают уже во второй раз. В компании серьезно относятся к здоровому образу жизни, сотрудники приучают к нему и свои семьи, поэтому дистанции преодолевают вместе.

«Для нас этот забег уже стал традиционным. Коллектив нашего завода принимает участие в нем уже во второй раз. В прошлом году по массовости мы заняли второе место. Здесь хорошее настроение, много улыбок. Ничего страшного, что с погодой не повезло и мало солнца — улыбок больше», — отметил генеральный директор Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Сергей Кращук.

«Это популяризация здорового образа жизни, бегового движения. Как говорили древние греки: «Хочешь быть сильным — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть умным — бегай». Вот мы и бегаем, все умные и красивые», — сказал технический директор Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Алексей Сидоров.

Атлетам отдали весь центр города. Стартовали они от Театральной площади, бежали по улице Красной до здания Законодательного собрания и обратно. Это дистанция взрослая — 5 тыс. м. Но осилить ее было нелегко — мешал сильный ветер.

«У нас есть заведующий тренировочным классом, мы очень серьезно подходим к подобного рода мероприятиям», — пояснил инженер-энергетик Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Юрий Ничепоренко.

«Бег — это здоровье, в нашем возрасте особенно — для тех, кому 50 лет. Нужно активно работать и активно жить», — считает старший инженер-диспетчер Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Валентина Орликова.

Участие в забеге приняли более 120 сотрудников завода. В Кубке корпораций они вошли в тройку лидеров в номинации «Самая большая команда».

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