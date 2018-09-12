Сотрудники «Кубань 24» получили награды за лучшие проморолики

Награждение победителей прошло 12 сентября в рамках десятой конференции «МедиаБренд» в Москве.

Ролик «Курортный атлас» телеканала «Кубань 24» завоевал первое место в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ». Приз за второе место взял проморолик «Кубань 24» «Больше, чем отдых».

Конференция «МедиаБренд» посвящена вопросам брендинга, промоушена и дизайна в электронных СМИ, прежде всего на телевидении. Первая конференция была организована в 2011 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в шорт-лист конкурса «МедиаБренд» вошли три проморолика «Кубань 24», анонсирующие программы «Больше, чем отдых», «Курортный атлас» и телефильм «Гардемарины».

В программе «Курортный атлас» зрителям в необычном свете показывают места для путешествий. Все выпуски программы смотрите здесь.

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