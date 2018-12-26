Сбор средств проходит 26 декабря на телеканале «Кубань 24» в рамках телерадиомарафона «Край Добра».

Среди подопечных фонда, на помощь которым пойдут собранные средства, — 13 юных краснодарцев.

«»Край Добра» — самый масштабный и открытый благотворительный проект в нашем городе и крае. Знаю, что у нас много неравнодушных людей, среди них — бизнесмены, руководители крупных компаний. Рассчитываю, что они примут активное участие в благотворительном телемарафоне, помогут сделать большое общее дело», — сказал мэр Евгений Первышов.

Телемарафон стартовал на канале «Кубань 24» в 12:00 и продлится в течение дня. Все желающие могут сделать благотворительный взнос в фонд «Край Добра», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Спасти жизнь и помочь тяжелобольным детям можно в любой момент. Отправьте СМС на номер 7715 со словом «СЧАСТЬЕ», через пробел указав сумму пожертвования, или сделайте это на сайте фонда.

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