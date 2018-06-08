Сотрудники мэрии Сочи осмотрели дикий пляж в поселке Якорная Щель

Пляжи проинспектировали 8 июня. Участие в мероприятии приняли представители прессы.

Пляж в самой Якорной Щели полностью благоустроен. К курортному сезону пляжную полосу разровняли. Установлены зонты и лежаки, есть паспорт готовности. Оборудовали пост спасателей. Для защиты полосы отвода железной дороги РЖД создали буны, не дающие течению вымывать гальку, поступающую из русла реки, впадающей в море. Благодаря принятым мерам пляжная полоса не требует искусственной отсыпки, она расширяется естественным образом.

По соседству с благоустроенным муниципальным пляжем находится участок береговой линии за зданием ж/д станции «Якорная Щель». Этот пляж — дикий. К нему нет прохода и подъезда. Для того, чтобы попасть на пляж, нужно пройти сквозь здание вокзала, рамки металлодетектора, а затем преодолеть путепровод над железной дорогой. Благоустроить этот участок берега не могли из-за отсутствия прохода и подъездных путей.

Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат сообщил, что администрация Сочи обсудит ситуацию с представителями РЖД.

«Мы намерены обратиться к нашим коллегам, чтобы здесь все-таки организовать проход и подъезд, что позволило бы благоустроить эту территорию и сделать ее более востребованной у жителей и гостей Якорной Щели», — цитирует Домората пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президенту во время прямой линии 7 июня задали вопрос, касающийся пляжа в Якорной Щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил губернатор Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строения и приступить к обустройству пляжа.

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