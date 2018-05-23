Сотрудники новороссийского зоопарка попросили кубанцев придумать имя носухе

В контактном зоопарке Абрау-Дюрсо — пополнение у пары носух. Трехлетние Марья и Василий впервые стали родителями. У молодоженов появилась на свет девочка.

Сейчас она живет с мамой, в отдельном вольере. В рационе носатых — мясо, перепелиные яйца, йогурт, улитки и яблоки. Детеныш растет быстро, но до сих пор без имени. Сотрудники долго не могли определиться с кличкой животного и запустили акцию в соцсетях.

«Все подписчики сейчас предлагают: может, это будет производное имя от отца и матери или в честь чемпионата мира — Фифа?» — рассказал управляющий зоопарком Олег Бочарников.

Фифа — не окончательное решение. Сотрудники зоопарка решили продлить акцию до конца месяца. Дать имя носухе может каждый, для этого нужно прислать свою версию в Instagram, Facebook и «ВКонтакте» курорта Абрау-Дюрсо.

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