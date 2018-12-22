Сотрудники «Ростелекома» получили награды за ликвидацию последствий паводка на Кубани и в Адыгее

Их отметили почетными грамотами и благодарностями Федерального агентства связи.

Награды 16 связистам, а также представителям других организаций, в числе которых ФГУП «Поста России», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и другие вручил заместитель руководителя агентства Роман Шередин, специально приехавший для этого в Краснодар. Всего награды из рук федерального чиновника получили 37 человек.

В конце октября на Кубани и в Адыгее от стихии, вызванной сильными ливнями, пострадали Лазаревский район Сочи, а также целый ряд населенных пунктов Туапсинского, Апшеронского и Майкопского районов. В зоне подтопления оказалось множество объектов связи «Ростелекома»: была разрушена кабельная канализация и оборваны линии связи, поврежден магистральный кабель на участке Туапсе — Сочи, обесточено девять станционных объектов. Без доступа в интернет и к услугам телефонии во время паводка оказались около 7,5 тыс. абонентов компании.

Чтобы телеком-инфраструктура возобновила работу как можно скорее, в «Ростелекоме» в течение первых суток сформировали четыре аварийные бригады общей численностью более 50 человек. Они отремонтировали кабельные линии межстанционной связи на участке от Туапсе до Лазаревского длиной более 54 км, а также распределительную сеть в Туапсинском районе. От стихии пострадали и речные кабельные переходы. Взамен разрушенных наводнением специалисты «Ростелекома» восстановили пять таких линий связи через реки Аше, Шуюк, Чилипси, Индюшонок и Спорная. В некоторых районах, где объекты были полностью разрушены, волоконно-оптические каналы прокладывали заново.

«Специалисты, участвуя в восстановительных операциях, трудились круглосуточно наравне со спасателями. Благодаря cвоевременным усилиям жизненно важные социальные объекты были оперативно обеспечены связью и возобновили свою деятельность. Благодарю вас и ваших коллег за слаженную работу и профессионализм», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства связи Роман Шередин.

«Устранение последствий паводка еще продолжается. Функционирование некоторых участков организовано по временной схеме, так как их полное восстановление займет несколько месяцев. Главное, что в максимально короткие сроки удалось возобновить предоставление наших услуг жителям большинства пострадавших районов, службам МЧС, органам власти на местах», — заявил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Сотрудники «Ростелекома» накопили большой опыт ликвидации последствий наводнений и паводков, поскольку в Краснодарском крае такие чрезвычайные происшествия случаются довольно часто. Наиболее сильным стало наводнение 2012 года, когда от удара стихии серьезно пострадал город Крымск и еще девять населенных пунктов. Тогда линии и сооружения связи пришлось прокладывать и строить практически с нуля. Наводнения в октябре 2010 года в Туапсинском и Апшеронском районах, майский паводок 2011 года в пяти предгорных районах Кубани, подтопления в районе Сочи в августе 2012 года и в сентябре 2013-го — все эти ЧС повлекли за собой разрушения телеком-инфраструктуры разной степени сложности, которые сотрудники компании восстановили в кратчайшие сроки.

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