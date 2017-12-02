Сотрудники телеканала «Кубань 24» приняли участие в акции «ГТО: Медиа — на старте»

Участниками акции также стали чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог и олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

В рамках мероприятия представители региональных и федеральных СМИ, а также студенты факультета журналистики КубГУ прошли испытания ГТО. Сдали нормативы и сотрудники телеканала «Кубань 24».

Мероприятие прошло при поддержке Федерации спортивных журналистов Кубани и краевого Союза журналистов.

«ГТО – это сегодня без преувеличения главный спортивный проект страны. Раньше существовал такой лозунг: «Под знаком ГТО — к олимпийской медали». На олимпийский пьедестал журналисты, разумеется, не претендуют, но желающие побороться за золотой знак ГТО в наших рядах есть. Комплекс ГТО – это история нашей страны, история великих достижений. И для нас очень почетно, что к нашей акции присоединились такие знаменитые и авторитетные в отечественном спорте чемпионы, как Дмитрий Пирог и Арсен Галстян», ­— цитирует председателя Федерации спортивных журналистов Кубани Максима Осадника пресс-служба Союза журналистов Краснодарского края.

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