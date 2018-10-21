Сотрудники темрюкской полиции сдали 15 литров крови

На просьбу медиков сдать кровь нуждающимся откликнулись сотрудники отдела МВД России по Темрюкскому району.

Более 30 полицейских сдали кровь на станции переливания крови в районной лаборатории. Среди желающих помочь были как руководящий состав отдела, так и стажеры.

Сотрудники органов внутренних дел регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой. Как отмечают сотрудники службы крови, все это в сочетании с желанием помогать людям делает их отличными донорами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник