Сотрудники темрюкской полиции сдали 15 литров крови

На просьбу медиков сдать кровь нуждающимся откликнулись сотрудники отдела МВД России по Темрюкскому району.
Более 30 полицейских сдали кровь на станции переливания крови в районной лаборатории. Среди желающих помочь были как руководящий состав отдела, так и стажеры.
Сотрудники органов внутренних дел регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой. Как отмечают сотрудники службы крови, все это в сочетании с желанием помогать людям делает их отличными донорами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту