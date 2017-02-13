Сотрудники транспортной полиции сдали кровь для онкобольных детей Кубани

Сотрудники транспортной полиции юга России массово сдали кровь для онкобольных детей Кубани. Мобильная станция переливания приехала к ним в управление.

Донорами стали около 200 человек в Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске.

«В таком состоянии находятся дети, что у каждого нормального человека, а у сотрудника полиции в особенности, возникают острые чувства. Мы как никто другой понимаем и осознаем то нелегкое положение, в котором оказались эти детишки», — сказал начальник управления транспорта МВД РФ по ЮФО Владимир Струков.

«Это здоровые, физически развитые люди, подготовленные к любой жизненной ситуации. Как доноры они всегда здоровы. У них очень хорошая кровь, мало брака бывает», — отметил главный врач Краснодарской краевой станции переливания крови Алексей Коденев.

Как рассказали в транспортной полиции, денежную компенсацию от государства за донорство они также потратят на благотворительность. Устроят праздник для маленьких пациентов Детской краевой клинической больницы. Стражи порядка становятся донорами ежегодно. За последние пять лет они сдали больше 200 л крови, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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