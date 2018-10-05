Сотрудники уголовного розыска Кубани с начала года раскрыли более 20 тыс. преступлений

Со дня образования уголовного розыска в системе МВД 5 октября исполнилось 100 лет.

Сотрудники службы ежедневно выслеживают преступников, выявляют круг подозрительных лиц и находят потерянное имущество — от мобильного телефона до автомобиля.

Поздравить их с юбилеем службы на праздничный концерт в Краснодаре приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер парламента края Юрий Бурлачко. Лучших правоохранителей наградили грамотами и медалями за доблестную службу. Глава Кубани поблагодарил оперативников за труд и отметил, что благодаря их работе Краснодарский край — один из самых безопасных и стабильных регионов России.

«Сотрудник уголовного розыска максимально привержен принципу неотвратимости наказания. И от того, насколько качественно вы будете выполнять свою работу, зависит, настолько вы сохраните или потеряете доверие народа, которое сейчас есть у уголовного розыска. Это зависит от кадого сотрудника. Это настоящая, качественная, профессиональная служба, она очень нужна для дальнейшего экономического, социального и политического развития нашего края. Я хочу вас всех поздравить и сказать, что вы нужны Кубани и всей России, с праздником!» — сказал Вениамин Кондратьев.

«Произошло немало изменений и событий. Раскрыты тысячи преступлений, пресечено множество правонарушений, спасена не одна человеческая жизнь. Немало сделано для обеспечения безопасности, и еще много предстоит сделать. Всех сотрудников органов внутренних дел и, конечно, оперативников поздравляю с нашим замечательным праздником», — отметил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский.

С начала года сотрудники уголовного розыска региона раскрыли больше 20 тыс. преступлений, почти четверть из которых относятся к категории особо тяжких. Раскрываемость убийств на Кубани почти 100-процентная.

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